AA 11.01.2026 09:57

"Kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor

Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.

"Kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
[Fotograf: AA]

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımın kesintisiz sağlanması için karla mücadele çalışmasına ara vermeden devam ediyor.

"Kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor

"Kar kaplanları", 41 iş makinesiyle sorumluluk alanındaki kara yollarında karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

"Kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor

Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan ve son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda çalışma başlatıldı.

4 iş makinesiyle yolun büyük bölümünü ulaşıma açan ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 270 metre yüksekteki Yukarıkent Geçidi mevkisinde zorlu hava koşullarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.

Kar Yağışı
Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
