Su sümbülleri yağışla birlikte Akdeniz kıyısını yeşile bürüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kuvvetli yağış etkisi hissettiriyor.

Yağışlı havayla birlikte Lübnan'dan doğarak Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde de suyun debisinde artma yaşandı.

Yaz aylarında Asi Nehrini kaplayan istilacı su sümbülleri, nehrin debisindeki artışla birlikte Akdeniz'e sürüklendi. Akdeniz'de yaşanan şiddetli dalgalarla birlikte su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahile vurdu ve sahil yeşile büründü.

"Her kış mevsiminde bu manzarayla karşılaşırız"

Su sümbüllerinin kıyıya vurmasıyla her kış mevsiminde aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Sergen Doğru, "Burası Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Asi Nehri ile denizin buluştuğu noktadayız. Bu kıyıya vuran su sümbülleridir. Her kış mevsiminde bu manzarayla karşılaşırız. Yağmurların yağmasıyla Asi Nehrinde bulunan su sümbülleri, denize iniyor. Denizde su sümbüllerini kabul etmeyince her fırtınalı ve yağmurda havada su sümbülleri kıyıya vuruyor.

Kıyıda baya su sümbülü var. Su sümbülleri, yazın Asi Nehrinin su seviyesi azalınca nehrin tamamını kaplıyor. Balıklarda bu yüzden oksijensiz kalıyor. Kışında yağmurların yağmasıyla ve Asi Nehrinin taşmasıyla su sümbülleri denize dökülüyor. Su sümbüllerinin tohumlarını attıklarından beri bu manzarayla karşılaşıyoruz. Fırtına şimdi şiddetli ama denizin basıncının yükselmesiyle dalgalar kıyıya vuruyor" ifadelerini kullandı.