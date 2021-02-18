Sırbistan hükümetinin açıklamasında, 19 Ocak'ta kitlesel aşılamaya geçen ülkede aşılananların sayısının 1 milyon 18 bin 937'ye ulaştığına dikkat çekilirken, 9 Şubat'ta ikinci doz aşılamaya başlayan Sırbistan'da bu sayının da 400 bine yaklaştığı vurgulandı.

En çok doz aşı yapan 2'nci ülke

Ülke ayrıca, "Our World In Data" internet sitesinin verilerine göre, Avrupa'da nüfusa oranla en çok doz aşı yapan ikinci ülke olurken, dünyada altıncı sırada yer aldı.

Balkanlar'da aşı çalışmalarına ilk başlayan ülke olan 7 milyon nüfuslu Sırbistan, komşu ülkeler Kuzey Makedonya ve Karadağ'a da aşı yardımında bulundu.

50 bin doz Sputnik V aşısı gelecek

Teknoloji Bakanı Nenad Popovic de hafta sonu Rusya'nın Sputnik V aşısının 50 bin dozunun Sırbistan'a ulaşacağını söyledi.

Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 426 bin 487 iken, virüs nedeniyle 4 bin 277 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 tespit edilen 31 bin 536 kişi iyileşti.