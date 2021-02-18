Aşı uygulamalarında sağlık çalışanlarına ve yaşlılara öncelik verilen ülkenin güneydoğusundaki Campenche eyaletinde öğretmenlerin de aşılama kapsamına alındığı belirtildi.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon ve COVID-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51,5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

Meksika 177 bin 66 kişi ile dünyada koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 13 bin 563 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

Ülkede sahte aşı satan 6 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Meksika'da sahte koronavirüs aşısı kaçakçılığı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey sınırındaki Nuevo Leon eyaletinde bir klinikte sahte Pfizer aşısının doz başına 2 bin dolara eş değer bir rakama satıldığı belirtildi.

Olay, ülkede COVID-19 aşıları ile ilgili ilk suç örneği olarak kayıtlara geçti.

