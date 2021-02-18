Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz yakınlarında otoyola çığ düştü.

Türk sürücülerin kullandığı tırların da olduğu onlarca araç kar altında kaldı.

Türk sürücüler çektikleri videoda, "Şimdi dağdan çığ geldi. Bak şu aradan çığ geldi. Bir arabayı, iki arabayı komple karın altına aldı" dedi.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiğini belirten sürücüler, Türkiye’ye dönmek için yolların açılmasını bekliyor.

Sürekli çığ riski var

Dağlık bölgede kış mevsiminde yüksek yamaçlardan düşen kar kütleleri sürekli çığ riski oluşturuyor.

Hava sıcaklığı eksi 20'ye kadar düşüyor

Gürcistan sınırında bulunan bölge, Türkiye ve İran dahil bölge ülkelerinden gelen tır trafiğinin yoğun olduğu bir alan.

Türk tır sürücüleri de bu güzergahı kullanarak Rusya'ya mal taşıyor.

Bölgede hava sıcaklığı ise sıfırın altında 15 ila 20 derece arasında seyrediyor.