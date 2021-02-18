Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:32Son Güncelleme: Kaynak: France 24
Fransa'da hastanelere siber saldırı: Fidye istiyorlar
Fransa'da bilgisayar korsanları, bir hafta içinde iki ayrı hastane grubunun sistemlerine sızarak fidye yazılımı yerleştirdi.
Fransa'nın Rhone bölgesinde hackerlar, hastanelerin bilgi işlem servislerinde RYUK adı verilen zararlı yazılımı aktif hale getirerek verileri şifreledi.
Kriz masası oluşturuldu
Siber saldırıya uğrayan hastanelerde, hastalara dair gerekli bilgi alışverişinin sağlanması ve operasyonların sağlıklı yürütülebilmesi için kriz masası oluşturuldu.
Aşılamalar sürüyor
Koronavirüse karşı sürdürülen aşılamaların bu süreçte sekteye uğramadığı bildirildi.
Ancak bazı ameliyatların ertelendiği ve hastaların gereken durumlarda başka bölgelere sevk edilebileceği belirtildi.
Bilgisayar korsanları, şifreledikleri dosyaların tekrar erişime açılması için belirli miktarlarda para ödenmesini talep ediyor.
Etiketler: Fransa Siber Saldırı
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