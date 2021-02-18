BioNTech/Pfizer ile ABD’deki Teksas Üniversitesi işbirliğinde bilim insanları laboratuvar ortamında Güney Afrika’dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretti. Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine’de yayınlandı.

Laboratuvar ortamında üretilen Güney Afrika mutasyonu virüs, aşı olan kişilerin kan örneklerinde test edildi.

Antikor oranını üçte ikiye kadar düşüyor

Bilim insanları, Güney Afrika mutasyonuna karşı üretilen virüsün ABD’de mutasyonlu virüsün yaygın olarak görülen türüyle kıyaslandığında antikor oranının üçte ikiye kadar düştüğünü fark etti. Antikor düzeyinde üçte ikilik azalmanın bu varyant karşısında aşıyı etkisiz hale getirip-getirmeyeceği ise bilinmiyor.

Araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Teksas Üniversitesi uzmanlarından Pei-Yong Shi, BionTech/ Pfizer aşısının varyanta karşı koruma sağlamasının da mümkün olduğunu söyledi:

"Minimum etkisiz hale getirme sınırını bilmiyoruz. Aşının oluşturduğu bağışıklık yanıtının koruma sağlamak için gereken düzeyin çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim."

Güney Afrika mutasyonu 31 ülkede saptanmıştı

Birçok ülkede "seyahatle ilişkili vakalar" şeklinde görülen Güney Afrika varyantı, şu ana kadar 31 ülkede saptanmıştı.

Başta İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere seyahat öyküsü olmayan vaka kümelenmelerine neden olduğu belirlenmişti.