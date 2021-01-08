Kocasinan ilçesinde oturan 44 yaşındaki Erhan Tuten, sosyal medya hesabındaki reklamlarda gördüğü elektronik sigara için 4 gün önce sipariş verdi.

Tuten, 3 gün önce kargoyla gelen paketi açtığında 300 lira ödediği ürün yerine kalp şekilde tahtayla karşılaştı.

"Bunlar tam anlamıyla sahtekar olmuş"

Kargoyu para vermeden açamadığını söyleyen Tuten, "Kargomu açtım, içerisinden bir ağaç parçası ve tahtadan yapılmış kalp vardı. Giden 300 lirama acımıyorum. Bu kişilere insanlar dolandırılmasın. Bunlar tam anlamıyla sahtekar olmuş. Daha önce güvenilir sitelerden çok ürün sipariş ettim. İlk defa başıma geliyor. Bundan sonra sigarayı da bırakacağım, içmeyeceğim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Diğer insanların daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Tuten, kendisinin düştüğü tuzağa kimsenin düşmemesi temennisinde bulundu.

Tuten, şeffaf kutuda talep edilen kargo ile bu tür durumlardan daha az etkilenileceğini söyledi.