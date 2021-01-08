İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çeşitli hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan şahıslar hakkında çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan H.K., İ.Ç., K.G., B.A., F.Ç., G.Ö., E.A., V.M., M.S. ve B.A. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerinin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü öğrenildi.

