Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 2 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.
Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan servis midibüsü, Serhat Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İşçilerden Halim Türk ve Kenan Demir olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 22 kişi de kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:44
- 12:43
- 12:37
- 12:37
- 12:21
Sıradaki Haber
Baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz