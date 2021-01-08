Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 6'ncı yüksek gövdeli barajı olan ve 2012'de hizmete açılan Deriner Barajı'nın su seviyesi, bölgede azalan yağışlar nedeniyle çekildi.

Baraj gölü nedeniyle daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün eski yerleşim yeri, gün yüzüne çıktı.

Cami, okul ve evlerin görünür hale geldiği baraj gölü kıyısına gelenler, eski köylerinin yerleşim yerini seyretti.

"Ülkemiz genelinde ciddi bir kuraklık var"

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, “Yeterli yağış gelmezse ülkemiz çok ciddi bir kulaklık sorunu ile karşı karşıya. Bu nedenle suyu çok iyi ve idareli olarak kullanmalıyız” dedi.

Kuraklığa karşı alınması gereken önlemleri sıralayanTüfekçioğlu suyun idareli kullanılması gerektiğini vurguladı.