Kavak Belediyesi görevlileri, “Jack” adı verilen sokak köpeğini yaklaşık 3 ay önce ön iki bacağı kırık halde buldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Merkezi’ne getirilen sokak köpeği, burada tedavi altına alındı. Bir bacağı iyileşen Jack’in diğer bacağı enfeksiyon sonucu kesildi.

[Fotoğraf: AA]

Merkezde görevli Veteriner Hekim Emre Pınar, 3 bacakla yürümekte zorluk çeken sokak köpeği için 3 boyutlu yazıcıdan protez bacak tasarladı.

Sahiplendirilecek

Sokak köpeğinin kendilerine geldiğinde ön iki bacağında ciddi kırık ve enfeksiyonlar olduğunu ve bir bacağının ampute edilmek zorunda olduğunu söyleyen Pınar, “Köpeğin yeniden rahat yürüyebilmesi için bilgisayardan protez bacak tasarladım. Samsun'da 3 boyutlu üretim yapan bir firma ile görüştük ve fikrimizi onlara ilettik. Onların da sıcak bakmasıyla tasarladığım protez bacağın çıktısını 3D yazıcıdan çıktısını aldık” dedi.

Protez bacak taktıkları Jack'in günlük yaşamına döndüğünü aktaran Pınar, köpeğin vatandaşlarca sahiplenebileceğini ifade etti.