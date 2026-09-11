Tarımsal ve hayvansal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal ve hayvansal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "4 milyar 108 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre büyükbaş hayvancılık desteklemesi (buzağı) için 4 milyar 51 milyon 204 bin 220 lira, büyükbaş hayvancılık desteklemesi (malak) için 45 milyon 810 bin 800 lira, bitkisel üretim temel desteği için 5 milyon 702 bin 714 lira, planlı üretim desteği (bitkisel) için ise 5 milyon 288 bin 204 lira ödeme yapılacak.