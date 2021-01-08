DSİ tarafından 1981 yılında yaptırılan Şarköy İçme Suyu Göleti'nde sular, yağışların azlığı nedeniyle çekildi. Bunun üzerine tarihi köprü gün yüzüne çıktı.

Tekirdağ Kültür ve İl Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Müze Müdürü Önder Öztürk ile körpüde inceleme yaptı.

Köprüyle ilgili rapor hazırlanacak, Bakanlığa sunulacak

Hacıoğlu, gölette 3 akarsuyun birleştiği yerde 15. ya da 16. yüzyıldan kaldığını tahmin ettikleri bir köprünün bulunduğunu anlattı.

"Bu köprünün Şarköy'e su taşımak için yapıldığını, üstünden de su taşıma künkünün geçirildiğini tespit ettik. Bu eserin tescilinin yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmiş olduk. Ölçümleri yapılan, fotoğraflanan ve görüntülenen, uydu koordinatları alınan su kemeri hazırlanacak rapor ile Bakanlığa sunularak tescillenecek."

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk eserlerinden

Öztürk ise köprünün Osmanlı'nın Trakya'daki ilk eserlerinden olduğunu söyleyerek, "Kemer su altında kaldığı için korunmuş. Su kemerinin üzeri derelerden gelen kum ve çakılla dolmuş. Bu eserin tescillenmesi gerekiyor" dedi.

Genişliği 1,5 metre, uzunluğu 100 metre olan 3 kemerli taş köprünün 2 kemeri taş ve çakıllarla doldu.