Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 08:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurdun kuzey kesimlerinde yağmur ve kar bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara ve Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde nda yağış bekleniyor. Yağışlar kıyı bölgelerde yağmur iç kesimlerde kar şeklinde olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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