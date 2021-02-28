Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İzmir Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri, H.G'nin Anafartalar Mahallesindeki evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Ev sahibi H.G, gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki
Son Haberler
- 09:43
- 09:38
- 09:31
- 09:19
- 09:30
Sıradaki Haber
Mersin’de 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz