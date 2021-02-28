İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesindeki Çobansuyu Köyü kırsalında PKK’lı teröristler tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Ekipler bunun üzerine, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-16" operasyonunu gerçekleştirdi.

Deliller muhafaza altına alındı

Operasyonda toprağa gömülü brandanın içinde 80 kilogram un, 50 paket toz meyve suyu konsantresi, 40 kilogram şeker, 25 kilogram pirinç, 10 kilogram turşu, 10 kilogram mercimek, 5 kilogram salça, 30 metre kablo, sırt çantası demiri, gazlı fener, çok miktarda tıbbi ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri imha edildi.