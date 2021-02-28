Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da Roma dönemine ait yer döşemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait mozaik yer döşemesi ele geçirildi. Mozaiğin ele geçirildiği aracın sahibi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'ta Bakırköy'de bir aracın bagajında tarihi eser niteliğinde mozaik yer döşemesi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bir kişi gözaltına alındı
Polisler, araçta yaptığı incelemede 3 metre 10 santimetre boyunda ve 90 santimetre genişliğinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik yer döşemesini ele geçirirken, araç sahibini gözaltına aldı.
Araç sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Mozaik yer döşemesi, incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Tarihi Eser
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