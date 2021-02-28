İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'ta Bakırköy'de bir aracın bagajında tarihi eser niteliğinde mozaik yer döşemesi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir kişi gözaltına alındı

Polisler, araçta yaptığı incelemede 3 metre 10 santimetre boyunda ve 90 santimetre genişliğinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik yer döşemesini ele geçirirken, araç sahibini gözaltına aldı.

Araç sahibi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Mozaik yer döşemesi, incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi.