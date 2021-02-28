Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 103 tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Elazığ'da 103 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Jandarma, bir kişinin tarihî eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Alıcı kılığına giren güvenlik güçleri, şüpheliyle irtibata geçti.
Buluşma noktasında, tarihî objeleri satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı.
Aramalarda 98 bronz sikke ve 5 bronz obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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