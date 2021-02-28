Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te midibüs devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te takla atan midibüs şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yeşilkent Mahallesi'nde Kürşat Balcı'nın kullandığı midibüs, takla atarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Üzeyir Deve ve Ergincan Çaparuşağı, 112 Acil Servis ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol kenarındaki bazı ağaçlar da zarar gördü.
Etiketler: Trafik Kazası
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