Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile Gara şehidi Sorgun'un Erzurum'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Levent, 2013 yılında EBYÜ'den mezun olan Sedat Sorgun'un diplomasını teslim ettiği şehit ailesini, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Erzincan Valisi Mehmet Makas ile telefonda görüştürdü.

Şehidin babası Nihat Sorgun'la görüşen Yıldırım, ailenin acılarını paylaştıklarını belirtti.

Sorgun ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Levent ve Okyar'a teşekkür etti.