Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar baskını: 13 kişiye 62 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Torbalı ilçesindeki operasyonda, kumar oynayan 13 kişiye 62 bin lira idari para cezası uygulandı.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymamaktan toplam 62 bin 465 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi H.C.G. hakkında da kumar oynatmaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
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