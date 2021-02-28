Meteoroloji'nin bugünden itibaren soğuk ve yağışlı hava tahmini Bolu'da etkisini gösterdi.

Mevsim normallerinin altına düşmesi beklenen sıcaklıkla beraber hafta boyunca yağış ve karlı havanın da etkili olması tahmin ediliyor.

Bolu'da da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, akşam vaktine doğru kar yağışına dönüştü.

Karın aralıklarla etkili olması nedeniyle kent merkezinde henüz tutmadığı gözleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kar yağışının pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.