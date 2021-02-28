Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.
Kuşadası Atatürk Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önünde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri Ö.E'yi gözaltına aldı.
Zanlının yapılan genel bilgi taramasında (GBT) sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklandı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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