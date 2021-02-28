Kuşadası Atatürk Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önünde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri Ö.E'yi gözaltına aldı.

Zanlının yapılan genel bilgi taramasında (GBT) sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklandı.