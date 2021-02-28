Ankara'da, boş arazideki moloz yığını ve toprak altında 20 ölü köpek bulundu.

Gölbaşı Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş arazide ölü köpekleri gören semt sakinleri, durumu yetkililere söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

[Fotoğraf: AA]

Köpeklerin üzerine moloz dökülmüş

İnceleme yapan ekipler, ölü köpeklerin bazılarının üzerine moloz döküldüğünü, bazı köpeklerin de toprağa gömüldüğünü belirledi. Ölü köpekler, otopsilerinin yapılması için kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre köpeklerin farklı yer ve tarihlerde öldürülüp buraya atıldığı tespit edildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik soruşturma başlatıldı. Olay yerini gören kameralar incelemeye alındı.