Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da ölü köpek balığı karaya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü köpek balığı bulundu.
Türkbükü Mahallesi'nde yürüyüşe çıkanlar, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki köpek balığının sahile vurduğunu fark ettiler.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince öldüğü tespit edilen köpek balığı, sahilden kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yürüyüş yaparken köpek balığını fark edenler, köpek balığının cam göz cinsi olduğunu ve görünüş itibarıyla üzerinde yara izi bulunmadığını söyledi.
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