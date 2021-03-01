Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA ]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçeye bağlı Beşiktepe Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu bildirilen mahallede, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.
Ayvalık'ta Tıfıllar ve Hacıveliler mahalleleri de hala karantina altında tutuluyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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