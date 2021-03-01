Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da evin bahçesinde top mermisi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.
Sinanpaşa ilçesinin Fatih Mahallesi Hendek Sokak'ta yaşayan S.I, evinin bahçesinde çalıştığı esnada toprakta patlamamış top mermisi buldu.
S.I'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 76'lık top mermisi için çevrede emniyet aldı.
İncelemenin ardından mühimmat, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından arazide kontrollü şekilde imha edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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