Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de zincirleme kaza: 3'ü polis 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, kaza ihbarı üzerine bölgeye giden polis aracı ile Karayolları'na ait kamyonete tır çarptı. 3 polis memuru ve tır şoförü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 47 NL 223 plakalı tırın Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi gişeleri yakınında devrildiği ihbarı üzerine, bölgeye trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine giden polis aracı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonete, arkadan gelen 33 AGY 848 plakalı tır çarptı.
Polis aracında bulunan 3 polis memuru ile tır şoförü yaralandı. Yaralılar, Osmaniye ve Bahçe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Polis Trafik Kazası
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