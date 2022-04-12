D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde E.P. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerin üzerine çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü E.P. ile eşi S.P. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.