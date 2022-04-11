Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de define bulmak için 35 metre tünel açan 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte define aramak için yaklaşık 35 metre derinliğinde kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde bulunan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mardin Kaçak Kazı
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