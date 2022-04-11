Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da komşular arasında sopalı kavga: 8 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Konuklu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşular arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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