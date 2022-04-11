Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cansız mankenin üzerindeki eşofmanı çaldı
Kayseri'de cansız mankene giydirilen eşofmanı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin önündeki cansız mankenin üzerinden eşofman üstü çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli K.B. gözaltına alındı.
Cansız mankenin üzerine giydirilmiş eşofmanın çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Kayseri
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