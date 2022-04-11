Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 13,3 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi
Antalya'da bir fabrikaya düzenlenen operasyonda 13 ton 300 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, nargile tütünü üretimi yapan bir firmaya ait fabrikada, bandrolsüz olarak da tütün üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda fabrikada, depo olarak kullanılan konteyner ve panelvan araçta yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon lira olduğu belirtilen 13 ton 300 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü, 175 bin 500 yabancı menşeili etiket ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Tütün
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