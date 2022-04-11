İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, nargile tütünü üretimi yapan bir firmaya ait fabrikada, bandrolsüz olarak da tütün üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda fabrikada, depo olarak kullanılan konteyner ve panelvan araçta yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon lira olduğu belirtilen 13 ton 300 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan nargile tütünü, 175 bin 500 yabancı menşeili etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.