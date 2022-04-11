Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuşadası'nda Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, lastik bottaki 37 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri öğrenilen sığınmacılar karaya çıkartıldı.
İşlemleri tamamlanan 37 kişi, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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