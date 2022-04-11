Karşıyaka Mahallesi'nde metruk bir evin bahçesinde yasaklı ırk köpek gören vatandaşlar polise haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri köpeğin sahibini gözaltına aldı. Yapılan incelemede yasak ırklı olan pitbull cinsi köpeğin kimlik belgelerinin olmadığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, belirlenen süre kapsamında hayvanı kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmayan sahibine 15 bin lira para cezası uygulandı.

Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne götürüldü.