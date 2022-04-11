Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 21, Bodrum ilçesi açıklarında ise 23 olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında seyir halindeki bir lastik botu durdurarak içindeki 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de gözaltına alındı.
Bodrum
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında devriye yaparken bir lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
Durdurulan ottaki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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