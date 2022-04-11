Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında seyir halindeki bir lastik botu durdurarak içindeki 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Bodrum

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında devriye yaparken bir lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Durdurulan ottaki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.