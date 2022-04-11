Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi tedavi altına alındı.
Muratlı ilçesinde yaşayan Ü.T. ve A.S. evinde alkol kullandıktan bir süre sonra aniden fenalaştı.
Ü.T. ve A.S. eve çağrılan sağlık ekiplerince metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ü.T. buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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