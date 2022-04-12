Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da iki kişi kırsal arazide ölü bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkeğin cansız bedenini buldu.
Yapılan kimlik kontrolünde cenazelerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Iğdır Jandarma Genel Komutanlığı
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