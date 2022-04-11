Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendisini eve bırakmayan kuryeyi bıçakla yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Sinop’ta bir kişi kendisini eve bırakma teklifini reddeden kuryeyi bıçaklayarak ağır yaraladı.
Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir işletmeye gelen Gökhan A. burada çalışan kurye Orhan Kanıt’a motosikletle kendisini eve bırakmasını istedi.
Kanıt’ın zanlının isteğini reddetmesiyle ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Tartışma üzerine Gökhan A. üzerinde bulunan bıçakla Orhan Kanıt’ı ağır yaraladı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kanıt ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sinop
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