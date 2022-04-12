Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yüksel Büyüklü ve Nuri Özaltun caddelerindeki bazı binaların çatı ve dış cephelerinden parçalar koptu.

İlk belirlemelere göre, rüzgarda iki apartmanın çatısı zarar görürken, savrulan parçaların üzerine düştüğü 10 araçta hasar meydana geldi.

Uçuşan parçalar bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. Parçalardan bazıları, Yüksel Büyüklü caddesindeki bir dairenin camını kırarak evin içine girdi.

AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.