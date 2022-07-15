Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.
Amanos Dağlarında bulunan Zorkun Yaylası'na çıkan Adem Uçan, arkadaşının yayla evinin bahçesinde nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" ile karşılaştı.
Cep telefonuyla semenderi görüntüleyen Uçan, semenderi tekrar doğaya saldı.
Etiketler: Osmaniye
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