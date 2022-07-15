Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanıyor

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan Osmangazi Köprüsü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü hareketliliği

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Yolun Bursa'daki güzergahlarında akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Bayram ve iki günlük idari izin sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle ekipler önlemlerini artırdı.

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan yollarda yoğunluk

Kurban Bayramı'nın ardından dönüş yoluna geçen tatilciler, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesimde yoğunluk oluşturuyor.

[Fotoğraf: AA]

Araç yoğunluğunun gece saatlerine doğru daha da artması bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğunluk devam ediyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.