Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
DHKP-C üyesi iki kadın tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kadın tutuklandı.
İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin alt yapılanması DEV-GENÇ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında arama kararı bulunan iki kadın gözaltına alındı.
İki gün önce yakalanan 29 yaşındaki E.K. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: DHKPC/C İstanbul Terör Örgütü
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