Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Kurban Bayramı'nın ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.
Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
Yolun Bursa'daki güzergahlarında akıcı bir yoğunluk gözlendi.
[Fotoğraf: AA]
Bayram ve iki günlük idari izin sonrası yaşanan hareketlilik nedeniyle ekipler önlemlerini artırdı.
Etiketler: Kurban Bayramı
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