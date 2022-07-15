Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayasofya'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı
Ayasofya Camii’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 251 şehit için hatim indirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Valiliği tarafından cuma namazı öncesinde düzenlenen programda şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.
Mevlid-i Şerif ve kasidelerin de okunduğu programın sonunda Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara lokum ve su dağıtıldı.
Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, bazı şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Ayasofya Camii 15 Temmuz
Son Haberler
- 16:10
- 15:55
- 15:52
- 15:53
- 16:08
Sıradaki Haber
İş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz