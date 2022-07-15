Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki tanker köprünün altına sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tankeri bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.

Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı

Ekipler, ön tarafı sıkışan tankerin çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.

Geri manevra yapan tanker, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.