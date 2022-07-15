Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da gaz yüklü tanker köprüye sıkıştı
İstanbul Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü tanker köprünün altında sıkıştı. Tanker, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi.
Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki tanker köprünün altına sıkıştı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tankeri bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.
Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı
Ekipler, ön tarafı sıkışan tankerin çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.
Geri manevra yapan tanker, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
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