Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça'da soğutma çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde, kara ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde, 2 gün önce öğle saatlerinde çıkan yangının dün kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yanan alanlar ve kara ekiplerinin soğutma çalışmaları dronla görüntülendi.
Görüntülerde, yangının ne kadar geniş bir alanda etkili olduğu ve verdiği tahribat yer aldı.
Öte yandan, bölgeye destek amacıyla farklı illerden gelen itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekiplerinin bazıları da ilçeden ayrıldı.
İlçede 13 Temmuz'da çıkan orman yangını dün kontrol altına alınmış, karadan ve havadan soğutma çalışmalarına başlanmıştı.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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