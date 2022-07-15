Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motoru bozulan "Rüzgar-1521" isimli 4 metrelik botun sürüklendiği ve içerisindeki 5 kişinin de yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki 5 Türk vatandaşını kurtararak Datça Limanı'na çıkardı.

Bot ise sahil güvenlik botuna bağlanarak kıyıya çekildi.