Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahil Güvenlik, denizde sürüklenen bottaki 5 kişiyi kurtardı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde bir botta motor arızası oluştu. Ekipler, yardım üzerine sürüklenen bottaki 5 kişiyi kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motoru bozulan "Rüzgar-1521" isimli 4 metrelik botun sürüklendiği ve içerisindeki 5 kişinin de yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.
Ekipler, bottaki 5 Türk vatandaşını kurtararak Datça Limanı'na çıkardı.
Bot ise sahil güvenlik botuna bağlanarak kıyıya çekildi.
Etiketler: Muğla Sahil Güvenlik
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