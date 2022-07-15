Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotograf: AA]
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta, il merkezinde yaşayan A.K'ye 13 gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan A.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K, yaşam mücadelesini kaybetti.
A.K'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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